В суде Одессы произошла массовая драка, полсотни человек задержаны

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Пятница, 23 ноября 2018, 19:48

В одном из судов Одессы в пятницу при рассмотрении земельных вопросов возник конфликт между представителями двух сторон, который перерос в массовую драку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку. Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - отметили правоохранители.

В полиции рассказали, что анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, и большинство из них - жители других регионов Украины.

"Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", - добавили в пресс-службе НПУ.

 

Советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.

Он уточнил, что мужчины, которые прибыли из разных областей, попытались сорвать судебное заседание.

Темы: драка суд Одесса
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