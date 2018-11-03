Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Трансляция подписания соглашения велась на странице президента в Facebook.

"Я от имени украинского народа очень благодарен Его всесвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой", - сказал Порошенко.

Сьогодні історичний день. Ми уклали Угоду про Співробітництво та Взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

"И соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви", - отметил он.

Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

"Призываю украинцев молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем", - сказал Порошенко.

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что "это исключительное право матери-церкви - даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса".

"Мы убеждены, что решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине", - добавил также Варфоломей.

"Спасибо за молитвы за Вселенский патриархат. Спасибо за прекрасный храм святого Андрея, который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины", - отметил он и выразил надежду, что вскоре снова посетит Украину.

Вместе с тем, руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин в комментарии "Украинской правде" объяснил, что подписанное в субботу соглашение является соглашением о сотрудничестве в создании независимой православной церкви в Украине.

"Вселенский патриарх предоставляет томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законам, оказывает этим процессам содействие", - пояснил он суть договоренностей.

"Будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве - фактически, посольство, представительство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет способствовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием", - добавил Жигулин.

Он уточнил, что открытие такой ставропигии (представительства) было предусмотрено решением синода Вселенского патриархата от 11 октября.

"Упомянутые решение - очередной шаг к получению томоса. Его предоставление прямо указано в соглашении - украинские епископы должны собраться на собор и избрать предстоятеля", - добавил Жигулин.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.