Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Трансляция подписания соглашения велась на странице президента в Facebook.

"Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой", - сказал Порошенко.

Сьогодні історичний день. Ми уклали Угоду про Співробітництво та Взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

"И соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви", - отметил он.

Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

"Призываю украинский молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем", - сказал Порошенко.