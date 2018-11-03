Порошенко с Варфоломеем подписали соглашение о сотрудничестве

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Суббота, 3 ноября 2018, 11:35
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Трансляция подписания соглашения велась на странице президента в Facebook.

"Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой", - сказал Порошенко.

"И соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви", - отметил он.

Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

"Призываю украинский молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем", - сказал Порошенко.

Украинская правда
Темы: Порошенко церковь томос
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