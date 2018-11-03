Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали в Киеве

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Суббота, 3 ноября 2018, 13:33
Валерий Чернобук

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали в субботу в Киеве.

Эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщает Слідство.Інфо, Чернобука задержали на улице Ветряные горы. Спецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности.

 
Слідство.Інфо

В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

Как сообщала пресс-служба СБУ, с 2014 года украинский чиновник способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

"В дальнейшем судья по личным причинам покинул полуостров и трудоустроился в Днепровском городском совете. Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленника правоохранители изъяли дополнительные доказательства его причастности к незаконной аннексии Крыма", - говорилось в сообщении.

Позже пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщала, что Чорнобук скрывается от следствия, но находится на территории Украины, он объявлен в государственный розыск.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Крым СБУ суд
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