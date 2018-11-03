Дата проведения собора зависит от Константинополя - Филарет

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Суббота, 3 ноября 2018, 14:57

Дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствует будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателем Архиерейского собора будут украинские архиереи", - сказал Филарет.

На вопрос, будет ли проведен собор в ноябре, Филарет ответил, что надеется на это. По его словам, подготовка к собору уже началась.

Также предстоятель УПЦ КП сообщил, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

"Собеседник "Ъ" в Константинопольском патриархате утверждает, что предусловием проведения украинского церковного собора стало согласие главы УПЦ Киевского патриархата Филарета не выдвигаться на роль главы новой церкви. Аналогичное согласие, по словам собеседника "Ъ", дал и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий", - пишет также издание.

"Украинской правде" пока не удалось получить комментарий по поводу этой информации в УПЦ Киевского патриархата.

Украинская правда
Темы: церковь томос
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