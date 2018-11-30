Патрули получили еще 6 радаров TruCam: адреса установки

С 1 декабря патрульная полиция будет использовать еще 6 дополнительных устройств TruCam для фиксации скорости движения на дорогах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Соответственно будет увеличено и количество мест, где патрульные будут фиксировать скорость движения уже с понедельника, 03.12.2018. В список включены дополнительные участки автодорог с повышенным уровнем аварийности", - говорится в сообщении.

В частности, радары появятся в Винницкой области (на дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка), в Донецкой области (Мариуполь, улица Набережная), в Киеве (Броварской проспект, улица Саперно-Слободская, Столичное шоссе).

А также в Львовской области (на автодороге М-10 Львов – Краковец), Ровенской области (Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно), Тернопольской области (М-09 Тернополь – Львов – Рава Русская) и Черновицкой области (Н-03 Житомир – Черновцы).

"Приоритетом патрульной полиции является не наказание как можно большего количества нарушителей. Главная цель – научить водителей безопасно ездить! Поэтому придерживайтесь ПДД и не нарушайте скоростной режим", - отметили в МВД.

При этом в министерстве напомнили, что с 16 октября и по сей день уже составили более 13 тысяч материалов за превышение разрешенной скорости движения.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

Читайте также: "Остановить "махновщину" на дорогах, или Когда заработает фото- и видеофиксация"