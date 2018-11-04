Эрдоган заявил о "распоряжении сверху" убить Хашогги

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 02:23

Распоряжение об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле поступило от наивысших чиновников правительства Саудовской  Аравии.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган  в статье, написанной для Washington Post.

"Мы знаем, что приказ убить Хашогги поступил от высших чиновников правительства Саудовской  Аравии", - говорится в статье.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Саудовская Аравия состоят в дружеских отношениях. При этом он  не верит в то, что указание об уничтожении Хашогги отдал лично король Сальман,  но, по его словам, дружба с Эр-Риядом не означает, что Турция будет игнорировать это убийство.

Президент Турции также не стал напрямую обвинять фактического правителя Саудовской Аравии - наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривают теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

Темы: Саудовская Аравия убийство Турция
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