Россия опоздала со своими санкциями - эксперт США

Россия опоздала со своими санкциями против Украины, ведь Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад.

Так прокомментировал решение России на этой неделе ввести санкции против Украины директор программ в Европе и Евразии Центра Международного частного предпринимательства США СІРЕ Эрик Гонц в интервью "Голосу Америки".

"Российские санкции не стали сюрпризом - отмечает аналитик. - С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три - четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 уже опоздали".

"Украина ввела санкции против россиян начиная с 2015 года", - напомнил он.

Хотя Россия и остается важным торговым партнером, ведущую роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, отмечает эксперт.

"Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", - говорит Гонц.

В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию, считает Гонц.

"Думаю, в плане металлургии, было сделаны значительные инвестиции в Мариуполь и в других местах для того, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкой переработки в России", - отмечает он.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.

В частности, под санкции России попали такие украинские компании.

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