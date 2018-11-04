В Турции открыли новое консульство Украины

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 13:26

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство.

В церемонии открытия принял участие президент Украины Петр Порошенко.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этому году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию", - сообщил глава государства в своем Twitter.

Президент выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что открытие нового консульского учреждения приведет к усилению межрегиональных связей.

В рамках визита в Турцию Порошенко встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Европейская правда

Темы: Турция Порошенко дипломатические отношения
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