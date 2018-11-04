В Турции открыли новое консульство Украины

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство.

В церемонии открытия принял участие президент Украины Петр Порошенко.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этому году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию", - сообщил глава государства в своем Twitter.

Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію. Більше 30 тисяч українців – це місцева українська громада. Кожен українець в Анталіі має відчувати турботу держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 4, 2018

Президент выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что открытие нового консульского учреждения приведет к усилению межрегиональных связей.

Дипприсутність посилюється. @poroshenko відкрив Консульство🇺🇦в Анталії. Наявність консульства-це підвищення рівня піклування держави про співввітчизників,консульської опіки та турботи;на рівні держав-це свідчення високого рівня співпраці,шлях до посилення міжрегіональних зв`язків pic.twitter.com/kpu2qwikBb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 4, 2018

В рамках визита в Турцию Порошенко встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Европейская правда