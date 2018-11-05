В Иране прошли массовые протесты из-за американских санкций

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Понедельник, 5 ноября 2018, 05:52

В Тегеране и других городах Ирана в воскресенье, 4 ноября, прошли массовые уличные протесты против американских санкций, которые вступают в силу 5 ноября.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP и Reuters.

Как передает Reuters со ссылкой на иранские власти, в протестах приняли участие миллионы людей.

Перед зданием бывшего посольства США в Тегеране протестующие сжигали портреты президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские флаги и долларовые купюры.

"Наше послание этому странному президенту США: господин Трамп, никогда не угрожайте Ирану", - заявил генерал "Корпуса стражей Исламской революции" Мохаммад Али Джафари.

Отмечается, что сначала протестный марш был посвящен годовщине штурма посольства США в Тегеране в 1979 году радикальными иранскими студентами. Митинги по случаю этого события проходят в Иране ежегодно.

Однако нынешние протесты прошли на фоне новых санкций, которые США вводят против Ирана.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана. США снова ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступают в силу 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Белый дом введет санкции против более 600 компаний и физических лиц из Ирана.

Темы: Иран США санкции
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