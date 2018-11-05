Житель Винницы швырял камнями в окна Генпрокуратуры. Попал

Столичные правоохранители задержали и доставили в управление полиции мужчину, который бросал камни в окна здания Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой.

Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания и доставили нарушителя в Печерское управления полиции.

Задержанным оказался 38-летний житель Винницы.

Мужчину остановил наряд охраны, который и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.

Правоохранители сообщают, что дадут правовую оценку действиям мужчины после установления всех обстоятельств.

Сейчас с ним общаются в полиции и отбирают объяснения.

Как сообщалось, 73 общественные организации подписали заявление, в котором призвали Генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.