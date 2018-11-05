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Убийство Гандзюк: Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко

Понедельник, 5 ноября 2018, 14:15
Убийство Гандзюк: Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны уйти в отставку из-за неспособности реформировать правоохранительную систему.

Об этом говорится в заявлении, которое подписали 73 общественные организации.

"Расследование нападения на Екатерину Гандзюк снова показало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на гражданских активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства", - заявляют активисты.

В заявлении упоминается, что нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство, и только после давления общественности дело переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания".

Затем квалификацию изменили еще раз и определили как "покушение на убийство".

"И только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признак заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак "заказа" до сих пор не фигурирует", - говорится в заявлении.

"Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской милиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов в Украине", - говорится в заявлении.

Активисты считают, что "отсутствие эффективной реформы полиции и прокуратуры являются причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов".

"Пока нападающие, организаторы и заказчики более сотни нападений на гражданских активистов, которые имели место за несколько последних лет, не будут наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в заявлении.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева. 

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

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Темы: ЛуценкоАваковнападение на Гандзюк
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