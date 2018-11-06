УПЦ МП заявляет о невозможности участия в объединительном соборе

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Вторник, 6 ноября 2018, 00:04

Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе.

Об этом рассказал глава пресс-службы Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент, сообщает Orthodoxia.info.

Представитель МП отметил, что не видит возможности участвовать в создании единой украинской церкви.

"Близкий соратник Онуфрия подчеркивает, что считает невозможным свое участие, а также участие всех членов Украинской Церкви (Московского патриархата - ред) в Объединительном Синоде Украинской епископов", - пишет издание.

Климент также назвал сюрреализмом решение Константинополя об отмене документа, которым вводился Московский патриархат на территории Украины.

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Темы: церковь томос
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