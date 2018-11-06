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ВВС США показали, как российский СУ-27 перехватил самолет США над Черным морем

Вторник, 6 ноября 2018, 02:01
EP-3 Aries II

Российский СУ-27 перехватил самолет ВВС США EP-3 Aries, который летел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте ВВС США.

Американская сторона назвала действия россиян небезопасными, поскольку СУ-27 на большой скорости летел прямо напротив самолета ВВС США, подвергая риску пилотов и членов экипажа.

СУ-27 осуществил дополнительный маневр, сблизившись с EP-3 и применив форсаж (режим реактивных двигателей для временного увеличения тяги). Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации от второго. Продолжительность перехвата составляла приблизительно 25 минут.

В ВВС США отметили, что хотя российские военные имеют право совершать маневры, находясь в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным.

"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов над и в открытом море (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчета и возможности столкновений в воздухе", - говорится в сообщении.

Самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал эту российскую деятельность, отметили американские военные.

Ранее сообщалось, что российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Темы: Черное мореСШАРосcия
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