В Праге в честь украинского диссидента Василия Макуха назвали мост

В Праге на улице Украинской состоялось открытие моста и таблички в честь украинского диссидента Василия Макуха, который совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Символично, что Прага приняла это решение в год 50-й годовщины Пражской весны и трагических событий августа 1968 года. Также символично, что прямо от этого моста берет свое начало улица Украинская в Праге", - написал украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

Участие в событии приняли сенатор Рената Хмелова, будущая глава района Прага 10, первый заместитель администрации района от Партии пиратов Яна Комрскова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра и активисты, которые много лет назад начали процесс присвоения одному из объектов имени Макуха, - украинистка Рита Киндлерова, Богдан Райчинец и другие.

"Коммунистическая власть очень долго замалчивали этот поступок, она боялась таких имен, как Макух, Палах, потому что знала, что своими "живыми факелами" они могут разбудить общество. Украинцы пытались поддерживать чехословаков в трудные времена, а сейчас Чехия отблагодарила нас, и за это я хочу поблагодарить"- сказал в своей речи посол Украины Евгений Перебийнис.

Директор Института тоталитарных режимов Чехии Зденек Газтра отметил, что "сегодняшний день открыл мост между Прагой и Киевом, мост, который должен соединять прошлое с современностью и напоминать о демократических ценностях, которые в Украине и Чехословакии всегда были на первом месте".

После торжественного открытия памятной таблички на мостике прозвучали украинский и чешский гимны.

Как сообщалось, решение назвать пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовицах именем Макуха одобрил городской совет Праги в мае 2018 года.

Василий Макух родился в 1927 году на Львовщине в крестьянской семье. Юношей поддерживал связь с членами "Просвіти" и ОУН, а во время Второй мировой войны воевал в рядах УПА, за что был осужден советской властью к 10 годам каторжных работ.

5 ноября 1968 Макух на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, выкрикивая "Долой оккупантов!", "Да здравствует свободная Украина!", "Вон из оккупированной Чехословакии".