Правительство объяснило, как платить за коммуналку, если субсидию еще не начислили
Если семье еще не начислили субсидию, то ей стоит оплатить обязательный платеж, указанный в квитанциях за воду, свет и газ, потребленные в сентябре.
Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.
"В случае отсутствия в платежке размера помощи, субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Управление соцзащиты населения работает над оформлением субсидий, рассматривая в неделю более 100 тысяч заявлений.
"Задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе", - пояснили в сообщении.
Правительственный портал напоминает, если управление соцзащиты населения приняло в семьи документы на оформление субсидии, то скидку на оплату комуслуг семье назначат с момента оформления заявления.
"Соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии", - говорится в сообщении.