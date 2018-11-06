Правительство объяснило, как платить за коммуналку, если субсидию еще не начислили

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Вторник, 6 ноября 2018, 09:33

Если семье еще не начислили субсидию, то ей стоит оплатить обязательный платеж, указанный в квитанциях за воду, свет и газ, потребленные в сентябре.

Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

"В случае отсутствия в платежке размера помощи, субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Управление соцзащиты населения работает над оформлением субсидий, рассматривая в неделю более 100 тысяч заявлений.

"Задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе", - пояснили в сообщении.

Правительственный портал напоминает, если управление соцзащиты населения приняло в семьи документы на оформление субсидии, то скидку на оплату комуслуг семье назначат с момента оформления заявления.

"Соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

Украинская правда 
Темы: субсидии Кабинет министров
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