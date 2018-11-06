Прокуратура задержала агитатора за "свободный Донбасс"

Прокуратура автономной республики Крым совместно с работниками Службы безопасности задержали украинца, который в Интернете призывал изменить границы территории и государственной границы Украины.

Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Мужчину задержали в рамках уголовного производства по фактам решение Россией агрессивной войны в информационной сфере по Украине.

Ранее ему уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ст. 110 ч. 2 УК - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, путем создания и размещения в сети Интернет ряда видеосюжетов с призывами об изменении границ территории и государственной границы Украины.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ КРЫМА

В доме силовики изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им "преступной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ КРЫМА

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.