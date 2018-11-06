США готовят "драконовские санкции" против России

В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Об этом Русской службе BBC рассказал представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

Первый пакет ограничений был введен еще в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии малоизвестным нервно-паралитическим веществом.

Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери, а также предоставить гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

"Сегодня мы сообщили Конгрессу, что российское правительство не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций. Закон не предусматривает обязательного вступления санкции в силу сегодня. Так что мы не оглашаем вступление в силу каких-либо ограничений", - пояснил представитель Госдепа.

Он добавил, что США аккуратно и вдумчиво прорабататывает следующие шаги, и том, какими они будут, станет известно позднее.

Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России:

- запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции;

- практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора;

- ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России;

- запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает "Аэрофлот".

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.

"Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тем, кто помогает России осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действия всех этих субъектов была больше", - сказал Теслер.

"Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - добавил он.

Кроме того, параллельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков).

Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

"Законопроекты, рассматривающиеся в Сенате говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны конгресса, администрации и народа США из-за растущей подрывной деятельности со стороны России. И эта активность (Москвы – ред) сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны", - сказал представитель Госдепа.

Первый этап санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей начался в августе.