Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовят "драконовские санкции" против России

Вторник, 6 ноября 2018, 22:30
США готовят драконовские санкции против России

В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Об этом Русской службе BBC рассказал представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

Первый пакет ограничений был введен еще в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии малоизвестным нервно-паралитическим веществом.

Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери, а также предоставить гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

"Сегодня мы сообщили Конгрессу, что российское правительство не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций. Закон не предусматривает обязательного вступления санкции в силу сегодня. Так что мы не оглашаем вступление в силу каких-либо ограничений", - пояснил представитель Госдепа.

Он добавил, что США аккуратно и вдумчиво прорабататывает следующие шаги, и том, какими они будут, станет известно позднее.

Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России:

- запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции;

- практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора;

- ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России;

- запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает "Аэрофлот".

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.

"Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тем, кто помогает России осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действия всех этих субъектов была больше", - сказал Теслер.

"Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - добавил он.

Кроме того, параллельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков).

Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

"Законопроекты, рассматривающиеся в Сенате говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны конгресса, администрации и народа США из-за растущей подрывной деятельности со стороны России. И эта активность (Москвы – ред) сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны", - сказал представитель Госдепа.

Первый этап санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей начался в августе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияСШАСкрипаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
санкции
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: