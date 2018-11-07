Партия Трампа сохраняет большинство в Сенате - предварительные результаты

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Среда, 7 ноября 2018, 05:43

Демократическая партия не смогла перехватить большинство Сенате; контроль в верхней палате американского парламента сохраняет Республиканская партия.

Об этом свидетельствуют данные о потере демократами места сенаторов в нескольких штатах, которые они до сих пор контролировали, сообщает из США корреспондент "Европейской правды".

Так, можно наверняка говорить о поражении демократов в штатах Индиана, Флорида. До сих пор эти штаты были представлены в Сенате депутатами от Демократической партии. Также предварительные данные свидетельствуют о вероятном проигрыше демократов в штатах Миссури и Северная Дакота.

Эти результаты значительно хуже прогнозов демпартии и практически уничтожают шансы на то, что они смогут отобрать у Республиканской партии контроль за Сенатом.

На неутешительном для демократов результате сходятся также политические аналитики телеканала CNN, симпатизирующего Демократической партии. В ночном эфире CNN они единогласно сошлись во мнении о том, что партия Трампа может только увеличить свое преимущество в Сенате.

Как известно, на промежуточных выборах, состоявшихся 6 ноября, переизбирались 35 из 100 сенаторов, то есть депутатов верхней палаты конгресса США. Сейчас республиканцы контролируют 51 голос в Сенате. Для потери большинства однопартийцы Трампа должны были уступить демократам не менее чем два своих мандата.

Подробнее о промежуточных выборах в США читайте в статье "Референдум о доверии Трампу: что изменят для Украины промежуточные выборы в США"

О неожиданных политических технологиях, применявшихся на этих выборах - в статье "Травка для явки: как в США совмещают выборы и референдум о марихуане"

Европейская правда

Темы: США Трамп виборы
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