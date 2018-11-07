Пожар на маслозаводе под Южным потушили – ГСЧС

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Среда, 7 ноября 2018, 08:47

По состоянию на 7 утра 7 ноября пожар на территории завода ООО "Дельта Вильмар" в Одесской области ликвидирован на общей площади 1500 кв м.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет.

Огонь на маслозаводе погасили
Огонь на маслозаводе погасили
ГСЧС

Накануне крупный пожар произошел на предприятии "Дельта Вилмар" под городом Южный.

Сообщение о возгорании на территории завода ООО "Дельта Вильмар" вблизи с. Новые Биляры поступило в Службу спасения "101" 6 ноября в 19:39

В 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит растительное масло и горючая тара в цехе по производству маргарина.

Администрация завода провела эвакуация персонала завода.

От ГСЧС было привлечено 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава.

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