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Омелян пообещал митингующим инициировать отставку главы Укртрансбезопасности

Среда, 7 ноября 2018, 10:52

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уже обращался к правительству относительно отставки руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, но пока безрезультатно.

Об этом министр сообщил активистам - владельцам машин на еврономерах и маршруток, которые своими автомобилями перекрыли в среду столичный проспект Победы, сообщает "Укринформ".

"Со всеми фактами я уже обращался в Кабмин об отставке господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано", – сказал министр и пообещал обратиться с этим вопросом к правительству повторно.

"Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет", – сказал Омелян.

Он заверил присутствующих в том, что хорошо знаком с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок, в тарифном контроле, знает о фактах коррупции.

"Я – за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления", – сказал министр.

Позже на заседании правительства в среду министр инфраструктуры повторно обратился к правительству относительно увольнения Ноняка.

"К сожалению, увеличивается количество жалоб по Укртрансбезопасности. Сегодня у меня была встреча утром с митингующими под министерством инфраструктуры, которые жаловались на руководство. Я принял их заявление и вам тоже хотел бы передать ее копию", - сказал Омелян.

По его словам, ситуация сейчас развивается не лучшим образом.

Как сообщалось, движение "Авто-Евро-Сила" начало масштабную акцию в столице по требованию поддержать народные правки в законопроекты 8487, 8488.

7 ноября с семи часов на проспекте Победы под министерством митингующие требуют увольнения руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принятия законопроектов №8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможку машин.

Участники акции также выступают против повышения цен на топливо и обеспечения надлежащего качества дорог.

Вторая часть акции проходит в правительственном квартале – под зданиями Кабинета министров и Верховной Рады.

Ранее министр инфраструктуры Омелян в эфире одного из телеканалов заявил, что факты злоупотребления Михаила Ноняка на занимаемой должности.

Темы: Мининфраструктуры
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