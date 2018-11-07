Прокуратура не планирует продлевать ограничения для Омеляна

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Среда, 7 ноября 2018, 13:44

Специализированная антикоррупционная прокуратура не планирует подавать в суд ходатайство о продлении меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

Сейчас у Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, забрали загранпаспорта и приказали ему прибывать к детективам по первому требованию, сообщать об изменении жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями.

"В настоящее время не считаем целесообразным (подавать ходатайство – УП)", – объяснил прокурор.

По словам Кривенко, такое решение обусловлено тем, что министр надлежащим образом выполняет свои обязанности.

В то же время, прокурор подчеркнул, что сейчас мера пресечения Омеляна еще действует. Решение о возможном возвращении ему паспорта будет рассматриваться после завершения 2-месячного срока действия обязательств.

14 сентября суд избрал меру пресечения Омеляну. Его отпустили на поруки и обязали сдать загранпаспорта.

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция более тяжелой статьи (ч.3 ст.368-2 "Незаконное обогащение") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следователи считают, что "в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы".

В частности, Омелян якобы приобрел себе внедорожник BMW X5 2015 выпуска. Автомобиль, по словам министра, принадлежит его брату.

Также чиновник якобы отметил направдивую стоимость еще одного авто, Volvo S80 2007, и не отобразил аренду и пользование домом.

Омелян говорит, что в доме был в гостях.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Омелян декларации суд
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