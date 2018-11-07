Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отменил подозрение в погроме табора ромов лидеру С14

Среда, 7 ноября 2018, 17:50

Суд отменил сообщение о подозрении в погроме табора ромов на Лысой горе в Киеве координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Мазура Виктор Мороз.

"Суд 30 октября удовлетворил наше ходатайство. Сообщение о подозрении Мазуру отменено", - сказал адвокат.

Как сообщили в прокуратуре Киева, они уже подали апелляцию на это решение, и на 11 ноября назначено заседание в апелляции.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры его вручения. Суд решил, что во время осуществления сообщения о подозрении имели место нарушения.

"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

В свою очередь Мороз заверил, что они будут оспаривать и новое подозрение, если такое будет.

Как сообщалось, в апреле 2018 года представители националистической организации С14 прогнали ромов из табора на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки и вещи.

10 июля сообщалось, что полиция проводила обыск дома у Мазура. 

Позже полиция Киева разместила на своем сайте сообщение о том, что "в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

18 июля Мазура посадили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

7 августа суд смягчил меру пресечения – Мазура посадили под ночной арест, с 22 часов до 6 утра. Мера пресечения должна была действовать до 18 сентября.

10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Отец Мазура получил ранение.

Ирина Балачук, Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: