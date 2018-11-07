Суд отменил подозрение в погроме табора ромов лидеру С14

Суд отменил сообщение о подозрении в погроме табора ромов на Лысой горе в Киеве координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Мазура Виктор Мороз.

"Суд 30 октября удовлетворил наше ходатайство. Сообщение о подозрении Мазуру отменено", - сказал адвокат.

Как сообщили в прокуратуре Киева, они уже подали апелляцию на это решение, и на 11 ноября назначено заседание в апелляции.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры его вручения. Суд решил, что во время осуществления сообщения о подозрении имели место нарушения.

"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

В свою очередь Мороз заверил, что они будут оспаривать и новое подозрение, если такое будет.

Как сообщалось, в апреле 2018 года представители националистической организации С14 прогнали ромов из табора на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки и вещи.

10 июля сообщалось, что полиция проводила обыск дома у Мазура.

Позже полиция Киева разместила на своем сайте сообщение о том, что "в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

18 июля Мазура посадили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

7 августа суд смягчил меру пресечения – Мазура посадили под ночной арест, с 22 часов до 6 утра. Мера пресечения должна была действовать до 18 сентября.

10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Отец Мазура получил ранение.