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Суд в Монако выдвинул обвинения российскому миллиардеру

Четверг, 8 ноября 2018, 02:44

Суд в Монако предъявил обвинение по делу о коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

Об этом сообщила главный прокурор Сильви Пети-Леклер, пишет Радио Свобода.

По ее словам, Рыболовлева, задержанного накануне освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором, после того, как полиция сутки допрашивала его и обыскивала его дом.

Подробностей обвинения прокурор не предоставила.

Суд пытается выяснить, влиял ли Рыболовлев на правоохранительные органы Монако в его судебной тяжбе с швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Российский миллиардер считает, что Бувье необоснованно завышал цены на проданные 37 картин художников начала XX века. Газета Le Monde ранее сообщала, что Рыболовлев якобы давил на следствие и полицию Монако, чтобы решить дело Бувье в свою пользу.

Бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев владеет 66,67% акций футбольного клуба "Монако". Он приобрел долю в команде 2011 года.

Минфин США включил Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" - приближенного к президенту РФ окружения, против которого правительство США может ввести санкции.

Российский Forbes в 2017 году оценивал состояние Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов - за год он потерял около полумиллиарда долларов из-за неудачных вложения в живопись. В целом на полотна Моне, Ван Гога, Гогена, Модильяни, Пикассо, Климта миллиардер потратил два миллиарда долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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