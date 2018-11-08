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Белый дом почтил жертв коммунизма, в том числе Голодомора

Четверг, 8 ноября 2018, 06:51
Белый дом почтил жертв коммунизма, в том числе Голодомора

США поминают жертв коммунистических режимов во всем мире, отдельно отметив Голодомор как сознательно осуществленный против украинцев.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома по случаю Дня памяти жертв коммунизма.

"Со времени большевистской революции в России 1917 года мы стали свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии - страдания, репрессии и смерти. Коммунизм подчиняет неотемлимые права человека некоему благосостоянию всех, что приводит к истреблению свободы вероисповедания, частной собственности, свободы слова и, что слишком часто,  жизни", - говорится в заявлении.

"Эти ужасы включали в себя то, что украинцев намеренно морили голодом во время Голодомора, россияне исчезали во время Великого террора, камбоджийцы гибли на "полях смерти", а в берлинцев стреляли, когда они пытались убежать на свободу", - подчеркнули в Белом доме.

В заявлении говорится, что жертвы этих и многих других зверств являются свидетельством неоспоримого факта, что коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветание человечества.

Администрация США подтвердила намерение "продолжать продвигать дело свободы и возможностей для всех".

Как сообщалось, американский штат Вирджиния стал 18 штатом, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморкоммунизмСША
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