МВД ввело льготы на жилье для полицейских

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Четверг, 8 ноября 2018, 14:47

Министерство внутренних дел с 1 ноября запустило программу компенсации средств полицейским за аренду квартир.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы представляем сегодня первый и не последний мотивационный пакет для полицейского, который заработает частично сейчас, с ноября, а в полном объеме – с 1 января 2019 года", - сказал он.

Ранее Аваков заявлял, что в районном центре компенсация за аренду составит от 1,9 тысячи до 2,9 тысячи гривен, в областном центре от 2,9 до 4,3 тысячи гривен.

По словам министра, также программа предусматривает увеличение зарплаты на 30%, введение системы получения собственного жилья после 2 лет службы на основании  ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет.

Кроме того, Аваков обещает внести и принять законопроекты, которые изменят и защитят профессиональные права полицейского.

 

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, на сегодня одной из главных задач руководства ведомства является сохранение и привлечение кадров.

"Мы надеемся, что наш социальный проект не только привлечет новых сотрудников, но и удержит действующие профессиональные и честные кадры", - сказал Князев.

Украинская правда 
Темы: МВД полиция Аваков
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