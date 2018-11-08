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Скандал с сексдомогательством: полиция проверяет обвинения в адрес своего чиновника

Четверг, 8 ноября 2018, 14:13
Скандал с сексдомогательством: полиция проверяет обвинения в адрес своего чиновника

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом "Украинской правде" сообщил 8 ноября спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Этот сотрудник обратился с соответствующим рапортом на главу Национальной полиции с просьбой провести проверку этих фактов. После проведения проверки, исходя из ее результатов, будет принято дальнейшее решение", – сказал Тракало.

В четверг также стало известно, что столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

"Обращение от имени этой девушки оставили сегодня утром в ящике для обращений граждан. Сейчас это заявление находится на регистрации", - сообщила УП пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Масимец.

Она пояснила, что прокуратура не может проводить расследование, однако проверит, содержит ли обращение Бурейко информацию о совершении уголовного преступления.

"Потом, соответственно, будет решен вопрос о внесении указанных фактов в Единый реестр досудебных расследований и определена подследственность", - отметила Максимец.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Варченко выразил надежду, что правоохранители выяснят, кто пытается его скомпрометировать. Также он выразил готовность прибыть в прокуратуру и дать показания.

7 ноября пользователь под именем Наталья Бурейко опубликовал в Facebook пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко.

Девушка утверждает, что общалась с Варченко в приложении для знакомств Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

 

"Каким образом он узнал обо мне все. Адреса меня и моих близких, номера телефонов, стал писать смс-ки и требовать контакты, угрожая физической расправой. А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы", - написала Бурейко.

По ее словам, сообщение с угрозами также поступали ей в мессенджерах Viber и Telegram и ее родственникам.

Девушка написала, что человек, с которым она общалась, работает заместителем главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По данным полиции, Александр Варченко занимает должность заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции, а его гражданская жена, Ольга Варченко, является заместителем председателя Государственного бюро расследований.

В ночь с 7 на 8 ноября в Facebook-профиле, который предположительно принадлежит Александру Варченко, появилось опровержение обвинений. Мужчина говорит, что вместе с семьей "стал жертвой ужасной информационной атаки", что не знаком с Натальей Бурейко и не общался с ней ни в каких мессенджерах.

Он подчеркнул, что готов дать исчерпывающие показания правоохранителям.

УП пыталась получить от Натальи Бурейко дополнительную информацию о том, кто присылал ей сообщение, с каких номеров и существуют ли другие подтверждения, что она общалась именно с полицейским Варченко. Однако девушка сначала отвечала, избегая вопросов о наличии дополнительных подтверждений, а потом перестала просматривать сообщения.

Согласно данным из открытых источников и соцсетей, девушка по имени Наталья Бурейко учится на третьем курсе Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского за специальности "Химическая технология и инженерия".

***Вечером 8 ноября посты об угрозах исчезли из указанного аккаунта. В то же время Бурейко разместила пост извинений в адрес Варченко, который начинается словами "Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья написала публикацию...".

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: скандал
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