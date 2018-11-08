Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В УПЦ МП заявили, что Генштаб распорядился не пускать ее капелланов

Четверг, 8 ноября 2018, 15:57

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Генштаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части.

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Указывается, что заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) рассказал, что "директиву Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви (МП – ред.) в военные части получили все командиры еще весной 2018".

"Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви (МП – ред.), которых назвали "участниками гибридной войны", среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места", - заявил он.

"Украинская правда" обратилась с запросом относительно директивы в Управление коммуникаций и прессы Mинистерства обороны Украины.

Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе.

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Украинская правда
Темы: церковьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: