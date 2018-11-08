В УПЦ МП заявили, что Генштаб распорядился не пускать ее капелланов

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Генштаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части.

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Указывается, что заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) рассказал, что "директиву Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви (МП – ред.) в военные части получили все командиры еще весной 2018".

"Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви (МП – ред.), которых назвали "участниками гибридной войны", среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места", - заявил он.

"Украинская правда" обратилась с запросом относительно директивы в Управление коммуникаций и прессы Mинистерства обороны Украины.

Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе.

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.