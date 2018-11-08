Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Московский патриархат насчитал в Украине 20 млн своих сторонников

Четверг, 8 ноября 2018, 20:16
Московский патриархат насчитал в Украине 20 млн своих сторонников

Руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов считает, что в Украине от 17 до 20 миллионов граждан принадлежат к Московскому патриархату.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию ТАСС.

Анисимов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну.

"Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь (в Киеве - ред) тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это все отношу к тотальному невежеству", - возмутился представитель Московского патриархата.

Анисимов не исключил, что заявление Порошенко о том, что РПЦ не место в Украине, может нести под собой "некие угрозы".

Но он уверен, что выгнать УПЦ МП украинской власти не удастся из-за большого количества сторонников.

"К УПЦ (Московского патриархата - ред) относят 17-20 млн населения. Как они могут всех этих людей выгнать?", - отметил Руководитель пресс-службы УПЦ МП.

Он добавил, что представители власти могут "организовать гонения, шельмование, чем уже занимаются" в отношении представителей Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: