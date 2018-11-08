Московский патриархат насчитал в Украине 20 млн своих сторонников

Руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов считает, что в Украине от 17 до 20 миллионов граждан принадлежат к Московскому патриархату.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию ТАСС.

Анисимов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну.

"Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь (в Киеве - ред) тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это все отношу к тотальному невежеству", - возмутился представитель Московского патриархата.

Анисимов не исключил, что заявление Порошенко о том, что РПЦ не место в Украине, может нести под собой "некие угрозы".

Но он уверен, что выгнать УПЦ МП украинской власти не удастся из-за большого количества сторонников.

"К УПЦ (Московского патриархата - ред) относят 17-20 млн населения. Как они могут всех этих людей выгнать?", - отметил Руководитель пресс-службы УПЦ МП.

Он добавил, что представители власти могут "организовать гонения, шельмование, чем уже занимаются" в отношении представителей Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.