Московский патриархат насчитал в Украине 20 млн своих сторонников
Руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов считает, что в Украине от 17 до 20 миллионов граждан принадлежат к Московскому патриархату.
Об этом он рассказал в интервью российскому изданию ТАСС.
Анисимов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну.
"Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь (в Киеве - ред) тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это все отношу к тотальному невежеству", - возмутился представитель Московского патриархата.
Анисимов не исключил, что заявление Порошенко о том, что РПЦ не место в Украине, может нести под собой "некие угрозы".
Но он уверен, что выгнать УПЦ МП украинской власти не удастся из-за большого количества сторонников.
"К УПЦ (Московского патриархата - ред) относят 17-20 млн населения. Как они могут всех этих людей выгнать?", - отметил Руководитель пресс-службы УПЦ МП.
Он добавил, что представители власти могут "организовать гонения, шельмование, чем уже занимаются" в отношении представителей Московского патриархата.
Президент Украины Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.
11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.