"Динамо" побеждает французский "Ренн" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в матче 4 тура Лиги Европы со счетом 3: 1 одолел французский "Ренн".

Поединок прошел 8 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Первый тайм этого матча "Динамо" провело на контратаках и это дало свой результат. Счет в игре был открыт на 14-й минуте. Виктор Цыганков подал угловой, и Беньямин Вербич ударом головой пробил ворота французской команды - 1:0. Через несколько минут сильный удар вышел у Николая Шапаренко, но на месте оказался вратарь "Ренна" Томаш Коубек.

В первом тайме стоит отметить еще мощный удар Виталия Миколенко с угла вратарской площадки, но мяч пролетел выше ворот. "Ренн" у ворот Дениса Бойко создавал навесы и прострелы в штрафную, но без опасных моментов.

На старте второго тайма Исмаил Сарр бьет метров с шести и Бойко накрывает мяч со второй попытки. В дальнейшем "Динамо" прижало "Ренн" к своим воротам. На 56-й минуте после удара Цыганкова мяч пролетает рядом со штангой. Через пять минут бразилец Сидклей с голевой позиции не попадает в пустой угол ворот.

На 67-й минуте Цыганков снова подает стандарт, Миколенко играет на опережение и ударом головой делает счет 2:0 в пользу "Динамо".

На 72-й минуте Шапаренко выходит один на один с голкипером, но пробивает мимо ворот. В следующей атаке Шапаренко таки забивает свой гол. Николай сместился в центр штрафной и обводным ударом отправил мяч в угол ворот - 3:0.

В дальнейшем наступила очередь атаковать французов. Бойко спасает ворота "Динамо" после удара Ньянга. На 89-й минуте киевляне таки пропускают гол. Теозон Сьебатшо переиграл Бойко после ошибки киевлян в защите - 3:1.

После победы над "Ренном" "Динамо" практически гарантировало себе место в 1/16 финала Лиги Европы. В двух заключительных матчах киевлянам стоит набрать лишь одно очко, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Клубу "Динамо" осталось провести домашний матч с чешским "Яблонцем" и казахской "Астаной" на выезде.

После 4 туров в группе К "Астана" и "Динамо" имеют по восемь очков. У "Ренна" три пункта и у "Яблонца" только два.