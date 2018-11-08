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США ввели в действие новые антироссийские санкции

Четверг, 8 ноября 2018, 21:57
США ввели в действие новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениям прав человека.
Об этом со ссылкой на Министерство финансов США сообщает Reuters.

Одно из пидсанкцийних предприятий - ООО "Южный проект" - связано с банком "Россия" и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком.

"Министерство финансов продолжает давление на компании с российским капиталом, получающие доходы благодаря незаконной аннексии и оккупации Крыма", - заявила представительница ведомства Сигал Манделкер.

Санкции имеют целью еще больше наказать Москву за аннексию Крымского полуострова в 2014 году и за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

В санкционный список попал офицер ФСБ Андрей Сушко. По мнению США, он несет ответственность за похищение в 2017 году крымскотатарского активиста, который подвергся пыткам.

Санкции также направлены против компаний, наживающихся на оккупации Крыма. Среди них - курортный спа-отель "Мечта" в Ялте, инвестируемый крупнейшим российским банком "Сбербанк".

В черном списке оказалось "министерство государственной безопасности" луганских боевиков.

Также под санкции попали Владимир Зарицкий и Александр Басов.

Зарицкий является бывшим главнокомандующим Ракетными войсками и артиллерией России. Он владеет ООО "УКИП", расположенным в Симферополе.

Басов – так называемый "заместитель министра государственной безопасности ЛНР". В США отмечают, что данная структура сепаратистов виновна в серьезных нарушениях прав человека.

Ранее стало известно, что в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Темы: санкцииСШАРосcияКрым
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