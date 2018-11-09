ЕС продлит санкции против России к концу года - посол

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Пятница, 9 ноября 2018, 09:33

Санкции Евросоюза в отношении России, введенные за агрессию против Украины, скорее всего, будут продлены в конце 2018 года.

Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью российскому "Интерфаксу" .

"На мой взгляд, на сегодняшний день у обеих сторон конфликта - и у Украины, и у России - не хватает политической воли для выполнения Минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года", - рассказал посол.

По его мнению,  обе стороны нарушают "дух и букву этих соглашений".

"В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены", - отметил Эдерер.

Вместе с тем, говоря о возможности восстановления отношений между Европейским Союзом и Россией в целом, он отметил негативное развитие ситуации вокруг конфликта в Украине, которое дополняется "другими недавними инцидентами".

"Все эти случаи не способствуют восстановлению отношений ЕС и России до нормального уровня", - подчеркнул посол.

Эдерер добавил, что осложняет возможность восстановления отношений между Евросоюзом и Россией попытка убийства Сергея Скрипаля отравляющим веществом, а также попытка кибератаки на офис ОЗХО в Гааге.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениям прав человека.

Санкции имеют целью еще больше наказать Москву за аннексию Крымского полуострова в 2014 году и за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Украинская правда
Темы: ЕС Росcия санкции
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