Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пожаловался на нехватку полномочий и просит больше власти

Пятница, 9 ноября 2018, 10:21

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него недостаточно полномочий для наведения порядка в стране и поэтому он подаст в парламент предложения по их увеличению.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Перед этим к нему обратился лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко, который заявил, что после президентских выборов внесет изменения в Конституцию чтобы ликвидировать должность премьер-министра, потому что он все равно якобы ни за что не отвечает.

В частности, пожаловался, что несмотря на обещания главы Кабмина, многие города и села до сих пор остаются без тепла.

Гройсман ответил, что он не обязан ходить по квартирам и выпускать воздух из батарей, и за тепло на местах отвечает местная власть.

Он отметил, что когда политики будут решать, какой должна быть система управления в Украине - президентско-парламентская или парламентско-президентская, то тогда скажет свое слово.

При этом он добавил, что сейчас для наведения порядка в стране, как того требует Ляшко, премьеру наоборот нужно больше полномочий.

"И хочу сказать, мне как премьер-министру, и правительству не хватает полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите такую ​​возможность. Я внесу предложения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра", - заявил Гройсман .

Он добавил, что если Верховная Рада поддержит это решение, то в течение трех месяцев наведет в стране "реальный порядок".

Яна Миланова, УП
Темы: ГройсманпремьерВерховная РадаЛяшко Олег
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: