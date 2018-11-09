Гройсман пожаловался на нехватку полномочий и просит больше власти

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него недостаточно полномочий для наведения порядка в стране и поэтому он подаст в парламент предложения по их увеличению.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Перед этим к нему обратился лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко, который заявил, что после президентских выборов внесет изменения в Конституцию чтобы ликвидировать должность премьер-министра, потому что он все равно якобы ни за что не отвечает.

В частности, пожаловался, что несмотря на обещания главы Кабмина, многие города и села до сих пор остаются без тепла.

Гройсман ответил, что он не обязан ходить по квартирам и выпускать воздух из батарей, и за тепло на местах отвечает местная власть.

Он отметил, что когда политики будут решать, какой должна быть система управления в Украине - президентско-парламентская или парламентско-президентская, то тогда скажет свое слово.

При этом он добавил, что сейчас для наведения порядка в стране, как того требует Ляшко, премьеру наоборот нужно больше полномочий.

"И хочу сказать, мне как премьер-министру, и правительству не хватает полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите такую ​​возможность. Я внесу предложения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра", - заявил Гройсман .

Он добавил, что если Верховная Рада поддержит это решение, то в течение трех месяцев наведет в стране "реальный порядок".