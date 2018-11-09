В полиции сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с Лещенко

Врачи оказали помощь и отпустили помощницу нардепа Сергея Лещенко, которая попала в ДТП под Киевом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Отмечается, что госпитализированной пассажирке легковушки оказали помощь и отпустили.

Лещенко и водителю "МАН" врачи оказали помощь на месте происшествия.

Сейчас материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации события.

В пятницу народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом на Большой кольцевой дороге. Сам Лещенко не пострадал. Его автомобиль стоял на обочине и у него въехал грузовик.

Как пишет "ДТП Киев", после столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль съехал на обочину и перевернулся.