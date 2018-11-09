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Стало известно, чем Порошенко займется в Париже

Пятница, 9 ноября 2018, 17:09
Стало известно, чем Порошенко займется в Париже

Президент Петр Порошенко принял приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона и полетит в Париж 10-11 ноября.

Об этом "Украинской правде" сообщили в администрации президента.

В частности, Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", - сообщили в АП.

Также Порошенко примет участие в круглом столе "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

По источникам УП в дипломатических кругах, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

Как сообщалось, Порошенко получил приглашение посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин, чтобы отметить 100-летие окончания Первой мировой войны.

В Париже Путин примет участие в пленарном заседании "Парижского форума ради мира", где будет Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоФранцияПутин
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