МАУ отменяет ряд рейсов из-за погоды

Ряд рейсов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" задерживаются или отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, в связи с погодными условиями отменены рейсы: PS046 Херсон - Киев от 1 декабря; PS079 Киев - Ивано-Франковск от 1 декабря; PS080 Ивано-Франковск - Киев от 1 декабря; PS087 Киев - Запорожье от 1 декабря; PS088 Запорожье - Киев от 1 декабря; PS099 Киев - Винница от 1 декабря; PS100 Винница - Киев от 2 декабря.

Кроме того, изменено расписание рейсов: PS232 Нью-Йорк - Киев от 1 декабря; PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх от 1 декабря; PS776 Тель-Авив - Киев от 1 декабря; PS271 Киев - Бангкок от 1 декабря; PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев от 1 декабря; PS5216 Хургада - Киев от 1 декабря, PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх от 2 декабря, PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев от 2 декабря.

Ранее в субботу международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что в связи с погодными условиями возможны изменения в расписании рейсов.