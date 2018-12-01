МАУ отменяет ряд рейсов из-за погоды

1137 просмотров
Суббота, 1 декабря 2018, 17:30

Ряд рейсов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" задерживаются или отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, в связи с погодными условиями отменены рейсы: PS046 Херсон - Киев от 1 декабря; PS079 Киев - Ивано-Франковск от 1 декабря; PS080 Ивано-Франковск - Киев от 1 декабря; PS087 Киев - Запорожье от 1 декабря; PS088 Запорожье - Киев от 1 декабря; PS099 Киев - Винница от 1 декабря; PS100 Винница - Киев от 2 декабря.

Кроме того, изменено расписание рейсов: PS232 Нью-Йорк - Киев от 1 декабря; PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх от 1 декабря; PS776 Тель-Авив - Киев от 1 декабря; PS271 Киев - Бангкок от 1 декабря; PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев от 1 декабря; PS5216 Хургада - Киев от 1 декабря, PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх от 2 декабря, PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев от 2 декабря.

Ранее в субботу международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что в связи с погодными условиями возможны изменения в расписании рейсов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа погода
powered by lun.ua
По теме
Россия стягивает в оккупированный Крым истребители и спецтехнику - МинТОТ 30 ноября 2018, 19:53
Украина завернула меньше россиян в последние сутки – Минск 29 ноября 2018, 12:07
Четвертый самолет SkyUp прилетел в Киев 29 ноября 2018, 04:17
Все новости
Главные новости
С понедельника начинаются сборы резервистов и военнообязанных - Минобороны
Порошенко назвал количество вооружения РФ на границах с Украиной, в ОРДЛО и Крыму
"Пальцы веером" РПЦ в Украине расставлять больше не будет - Порошенко
УЗ посоветовала ехать в "Борисполь" только экспрессом, а он сломался
Все новости
рейтинги

5 лучших комиксов и графических новелл 2018

психология

Как говорить с детьми о военной агрессии, теракт и нападение?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів