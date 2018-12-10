Утро понедельника будет туманным

993 просмотра
Понедельник, 10 декабря 2018, 01:39

Утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также утром 10 мая в западных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.

Воздух 10 декабря по всей территории Украины днем ​​прогреется от 0 до 2 градусов в центральных и восточных областях, на западе до 4-5 градусов и на юге 4-6 градусов тепла. В Крыму ожидается 6-8 градусов тепла.

 

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины. Полоса от Киевской до Одесской побудет сухой. Уже с 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. Похолодание ожидается 15 декабря.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Киев в тумане: "Борисполь" предупредил о возможном изменении расписания 9 декабря 2018, 21:08
Киев и пол-Украины накроет туман, продержится почти сутки 9 декабря 2018, 16:32
Киевлян предупреждают о мокром снеге и гололеде 9 декабря 2018, 09:52
Все новости
Главные новости
Утро понедельника будет туманным
В ВСУ сказали, сколько получат резервисты за учебные сборы
Внеочередные выборы в Армении: первые результаты и "провальная явка"
Новости выходных: об "открытом небе", запуске нового поезда и зарплатном равенстве
Все новости
исследование

Сколько времени в день можно "залипать" в соцсетях

здоровье

8 советов, как защититься зимой от рака кожи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів