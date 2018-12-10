Утро понедельника будет туманным

Утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также утром 10 мая в западных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.

Воздух 10 декабря по всей территории Украины днем ​​прогреется от 0 до 2 градусов в центральных и восточных областях, на западе до 4-5 градусов и на юге 4-6 градусов тепла. В Крыму ожидается 6-8 градусов тепла.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины. Полоса от Киевской до Одесской побудет сухой. Уже с 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. Похолодание ожидается 15 декабря.