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Утро понедельника будет туманным

Понедельник, 10 декабря 2018, 00:39

Утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 мая в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также утром 10 мая в западных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.

Воздух 10 декабря по всей территории Украины днем ​​прогреется от 0 до 2 градусов в центральных и восточных областях, на западе до 4-5 градусов и на юге 4-6 градусов тепла. В Крыму ожидается 6-8 градусов тепла.

 

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины. Полоса от Киевской до Одесской побудет сухой. Уже с 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. Похолодание ожидается 15 декабря.

Темы: погода
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