В парламент Армении проходит три силы

В Армении посчитали 94% голосов на внеочередных парламентских выборах, лидируют три политические силы.

Об этом пишет News.am.

К 05.55 (по местному времени) Центральная избирательная комиссия Армении обработала почти 94% бюллетеней (это данные с 1904 избирательных участков из 2010).

По этим данным, с результатом 70,44% (827644) победил блок "Мой шаг" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте с 8,35% (98159) партия "Процветающая Армения". На третьей позиции "Светлая Армения" с 6,38% (74929).

Остальные политические силы в новый парламент не проходят. Наиболее близка была к преодолению необходимого барьера занявшая четвертую строчку Республиканская партия Армении с 4,57% (53739).

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Напомним, внеочередные парламентские выборы должны окончательно завершить полную смену власти в Армении.

Они были назначены после того, как Никол Пашинян - 43-летний редактор газеты, который стал оппозиционным политиком - подал в отставку в октябре с целью проведения в стране досрочных выборов. В настоящее время он остается действующим премьер-министром.

Участие в выборах приняли 11 партий и политических блоков.