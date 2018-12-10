Высокопоставленный офицер ВСУ рассказал, как стал агентом ГРУ

Высокопоставленный офицер Сергей Лазарев, который отвечал за учет всей техники в Вооруженных Силах, три года работал на ГРУ.

Об этом уличенный контрразведкой вражеский агент рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

Лазарев в свое время в министерстве обороны отвечал за учет всей техники в Вооруженных Силах. Имел кабинет на главном авиаремонтном заводе страны. Он искренне признается - Украину воспринимал лишь в виде филиала России. Жалуется, что украинизация вызвала у него просто физическое отторжение.

"Неприятно. Украинский язык все. По-русски говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации", - рассказывает он.

И нашел. В России, в приграничном городке Шебекино, в доме родной сестры, он и встретился с будущим куратором Денисом, офицером российской военной разведки. Россиян интересовали секреты украинской военной авиации, а предателю было достаточно российской пенсии.

Агент получил позывной - "Сократ".

Три года подряд "Сократ" сливал россиянам данные об украинских самолетах. Какой массив информации перекочевал через него в Россию неизвестно.

Отмечается, что в ноутбуке, который дали ему в российской разведке, была установлена ​​программа, которая уничтожает все следы контактов предателя.

Никаких следов. Почти нет доказательств. Но "Сократ" был разоблачен, когда начал интересоваться авиабазой под Киевом. Он избегал рискованных движений, поэтому старался попасть на базу через знакомых, которые служат там.

Авиабаза в Василькове - стратегический объект, который прикрывает небо над Киевом. Россиян интересует ее нынешнее состояние.

Сообщается, что одной из задач "Сократа" было купить украинский беспилотный летательный аппарат, который используется на фронте и несколько раз помогал выявить российскую технику на оккупированном Донбассе и уничтожить ее.

Беспилотник в Россию должен был доставить не агент "Сократ", а совсем другой человек. Какой именно, пока не известно. Поэтому шпионская история продолжается.