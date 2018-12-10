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Двух сотрудников Минздрава вызвали на допрос из-за закупки лекарств

Понедельник, 10 декабря 2018, 09:55

Двух сотрудников Минздрава вызывали на допросы в рамках уголовного производства относительно поставок лекарств для детей с редкими заболеваниями.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Двух сотрудников Минздрава вызывали на допросы 12 декабря по делу о поставках препарата "Анакинра" для лечения детей с редкими формами первичных иммунодефицитов. Впервые в истории эти лекарства были закуплены централизовано за государственные средства, а потому доступны пациентам бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре препарат доставили в Украину и передали на хранение государственному предприятию "Укрвакцина". Оттуда вся партия препаратов (952 дозы) в течение недели была распределена и доставлена ​​в Ивано-Франковскую и Полтавскую области для пациентов, которые в ней нуждаются.

В ноябре следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве начало уголовное производство относительно поставки этого препарата.

В Минздраве заверили, что предоставили доступ ко всем необходимым для проведения досудебного расследования документам.

"Минздрав обеспокоен тем, что это уголовное производство может ограничить доступ пациентов к жизненно необходимому им лечению после изъятия уже доставленных препаратов. Также фактически под угрозой закупка этого препарата в будущем. Препятствование в доступе пациентов к этому лечению угрожает их здоровью и жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее родители маленьких пациентов были вынуждены покупать упомянутый препарат за границей, потому что его не было в Украине.

"Из-за небольшого количества пациентов производитель-монополист до сих пор не заинтересован в регистрации и выходе на украинский рынок. Привлечение международных организаций помогло осуществить закупку на международном рынке и обеспечить пациентов, нуждающихся именно в этих лекарствах", - подытожили в Минздраве.

Украинская правда
Темы: Минздравполиция
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