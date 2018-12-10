В Украину ворвется циклон со снегом и штормовым ветром

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный циклон южного происхождения, ожидается дождь, снег и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 декабря в южной части, особенно на юго-востоке – Приазовье – а до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) синоптическая ситуация существенно осложнится", - пишет синоптик.

Она прогнозирует дождь, местами с мокрым снегом, сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового.

"На море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, снежная каша, лужи, словом, невесть что", - отметила Диденко.

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Остальная территория Украины, по ее прогнозу, 11 декабря останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2 +5, в Крыму до +7 градусов.

12 декабря циклон охватит непогодой большинство Украины.

В Киеве 11 декабря существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем ​​0…+1 градус.

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптик прогнозирует, что похолодание придет в Украину ориентировочно с 15 декабря.

"Погода недели будет крайне нестабильной, поэтому не пугайтесь возможных мигреней, прыжков артериального давления и другого физического дискомфорта – осень не хочет отступать, зима хочет уже на трон. Пока они будут тыкать таким образом друг другу дули, самое время заняться профилактикой своего здоровья", - подытожила Диденко.