Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину ворвется циклон со снегом и штормовым ветром

Понедельник, 10 декабря 2018, 10:18
В Украину ворвется циклон со снегом и штормовым ветром

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный циклон южного происхождения, ожидается дождь, снег и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 декабря в южной части, особенно на юго-востоке – Приазовье – а до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) синоптическая ситуация существенно осложнится", - пишет синоптик.

Она прогнозирует дождь, местами с мокрым снегом, сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового.

"На море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, снежная каша, лужи, словом, невесть что", - отметила Диденко. 

 

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Остальная территория Украины, по ее прогнозу, 11 декабря останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2 +5, в Крыму до +7 градусов.

12 декабря циклон охватит непогодой большинство Украины.

В Киеве 11 декабря существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем ​​0…+1 градус. 

 

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптик прогнозирует, что похолодание придет в Украину ориентировочно с 15 декабря.

"Погода недели будет крайне нестабильной, поэтому не пугайтесь возможных мигреней, прыжков артериального давления и другого физического дискомфорта – осень не хочет отступать, зима хочет уже на трон. Пока они будут тыкать таким образом друг другу дули, самое время заняться профилактикой своего здоровья", - подытожила Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: