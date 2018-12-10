В Словении два микроавтобуса с украинцами попали в ДТП, есть погибшая и раненые
Понедельник, 10 декабря 2018, 10:47
В Словении на Помурской трассе в направлении Венгрии произошло ДТП с участием двух микроавтобусов с украинской регистрацией.
Об этом сообщает словенское издание Delo, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел утром в воскресенье. У микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter лопнула шина, и он съехал в сторону. Меньше чем через минуту после этого в него врезался другой микроавтобус с украинской регистрацией.
В результате столкновения первый микроавтобус вылетел в кювет, а второй перевернулся.
В результате аварии погибла 63-летняя гражданка Украины. Еще трое людей в тяжелом состоянии доставили в больницу, их жизнь вне угрозы.
Следователи изучают обстоятельства аварии.