В Словении два микроавтобуса с украинцами попали в ДТП, есть погибшая и раненые

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Понедельник, 10 декабря 2018, 11:47

В Словении на Помурской трассе в направлении Венгрии произошло ДТП с участием двух микроавтобусов с украинской регистрацией.

Об этом сообщает словенское издание Delo, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в воскресенье. У микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter лопнула шина, и он съехал в сторону. Меньше чем через минуту после этого в него врезался другой микроавтобус с украинской регистрацией. 

 

В результате столкновения первый микроавтобус вылетел в кювет, а второй перевернулся. 

В результате аварии погибла 63-летняя гражданка Украины. Еще трое людей в тяжелом состоянии доставили в больницу, их жизнь вне угрозы. 

 

Следователи изучают обстоятельства аварии.

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Темы: Словения ДТП
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