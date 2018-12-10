Возле студенческого общежития в Киеве произошла драка со стрельбой

3527 просмотров
Понедельник, 10 декабря 2018, 11:59

В Киеве на улице Борщаговской между двумя компаниями возникла драка, в результате которой участники применили газовые баллончики, а один из них совершил выстрелы вверх из пистолета, в результате происшествия телесные повреждения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что после сообщения о том, что возле общежития на территории Киевского политехнического института возник спор между двумя компаниями, на место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи "скорой".

"Правоохранители установили, что между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места работники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.

Сообщается, что правоохранители установили всех участников конфликта, которые будут предоставлять объяснения в управлении полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция драка
powered by lun.ua
По теме
Киев в тумане: "Борисполь" предупредил о возможном изменении расписания 9 декабря 2018, 21:08
Киев и пол-Украины накроет туман, продержится почти сутки 9 декабря 2018, 16:32
В Киеве в воскресенье произошло уже три ДТП с участием патрульных авто 9 декабря 2018, 13:06
Все новости
Главные новости
Гриценко определился, кто будет руководить его штабом
Гриценко поддержал другой кандидат в президенты
Во Львове напали на "дочку" российского банка
Митрополита УПЦ МП не пустили через линию разграничения, в церкви возмущены
Все новости
здоровье

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

Фото

Оранжевая революция. Фото из семейных архивов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів