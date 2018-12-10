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Возле студенческого общежития в Киеве произошла драка со стрельбой

Понедельник, 10 декабря 2018, 10:59

В Киеве на улице Борщаговской между двумя компаниями возникла драка, в результате которой участники применили газовые баллончики, а один из них совершил выстрелы вверх из пистолета, в результате происшествия телесные повреждения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что после сообщения о том, что возле общежития на территории Киевского политехнического института возник спор между двумя компаниями, на место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи "скорой".

"Правоохранители установили, что между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места работники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.

Сообщается, что правоохранители установили всех участников конфликта, которые будут предоставлять объяснения в управлении полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Киевполициядрака
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