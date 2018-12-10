Гриценко поддержал другой кандидат в президенты

Внефракционный нардеп лидер общественного союза "Громадянський рух Хвиля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.

Об этом он заявил на совместном с Гриценко брифинге в понедельник.

"Мы имеем общие принципы, общее видение того, что происходит сегодня, и понимаем, что сделать завтра", – отметил Чумак.

"Я поддерживаю этого политика на его пути к президентской кампании. Мы приняли решение объединить усилия гражданской инициативы "Хвиля"с "Гражданской позицией", – добавил он.

Анатолий Гриценко в свою очередь заявил, что эти две силы совместно пойдут и на президентские, и на парламентские и на местные выборы.

На брифинге политики также призвали к объединению других потенциальных кандидатов: Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".

По данным УП, переговоры о поддержке Гриценко также велись с другим кандидатом в президенты Романом Бессмертным, но Бессмертный пока не согласился. Также параллельно продолжаются переговоры о едином выдвижении кандидата в президенты от демократической оппозиции с Андреем Садовым. Эти разговоры пока безрезультатны.

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Внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что пойдет на выборы президента Украины в мае 2018 года.