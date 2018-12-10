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КС Молдовы в пятый раз отстранил Додона с поста президента

Понедельник, 10 декабря 2018, 11:54

Конституционный суд Молдовы в пятый раз отстранил Игоря Додона с поста президента за его отказ подписать ряд законов.

Об этом сообщает Newsmaker.

Таким образом новый Кодекс о телевидении и радио, законы о продаже Республиканского стадиона, переименовании праздника 9 мая и о Генинспекторат карабинеров вместо Игоря Додона промульгирует спикер парламента или премьер.

КС в очередной раз признал, что повторный отказ президента промульгировать закон представляет собой временной неспособности президента выполнять свои обязанности, при которой необходимо временное исполнение обязанностей.

С требованием отстранить президента от должности в КС обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат ДПМ Серджиу Сырбу. В своем обращении от 7 декабря депутаты попросили КС разрешить спикеру Андриану Канду или премьеру Павлу Филипу ввести в действие вместо президента Игоря Додона пять законопроектов, принятых парламентом и не промульгированных президентом.

Конституционный суд отстранил Додона с поста уже в пятый раз. Предыдущее отстранение произошло 24 сентября из-за отказа утвердить кандидатуры двух министров.

Европейская правда

Темы: Молдовапрезидентсуд
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