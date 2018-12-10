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СБУ инсценировала похищение фермера, чтобы спасти от смерти

Понедельник, 10 декабря 2018, 12:14

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство успешного фермера и задержали организатора преступления.

Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ выяснили, что житель Харьковской области подыскивал среди криминальной среды исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.

Заказчиком оказался давний знакомый "жертвы", который имел с ним коммерческие отношения.

Он планировал силой заставить фермера переписать на него свой бизнес, а после этого "не планировал оставлять предпринимателя в живых".

В ведомстве утверждают, что окончательный расчет с "киллером" должен был состояться после завладения состоянием фермера.

 

Отмечается, что сотрудники СБУ сымитировали похищение бизнесмена, чтобы предупредить убийство и разоблачить злоумышленника.

"Организатор преступления был задержан правоохранителями по месту удержания похищенного предпринимателя непосредственно во время вымогательства с угрозами пыток и уничтожения семьи фермера", - сообщили в службе безопасности.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 и п. 6 ч. 2 ст. 115 (похищение человека и умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Украинская правда

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Темы: СБУубийствоХарьковская область
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