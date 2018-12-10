СБУ инсценировала похищение фермера, чтобы спасти от смерти
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство успешного фермера и задержали организатора преступления.
Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ выяснили, что житель Харьковской области подыскивал среди криминальной среды исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.
Заказчиком оказался давний знакомый "жертвы", который имел с ним коммерческие отношения.
Он планировал силой заставить фермера переписать на него свой бизнес, а после этого "не планировал оставлять предпринимателя в живых".
В ведомстве утверждают, что окончательный расчет с "киллером" должен был состояться после завладения состоянием фермера.
Отмечается, что сотрудники СБУ сымитировали похищение бизнесмена, чтобы предупредить убийство и разоблачить злоумышленника.
"Организатор преступления был задержан правоохранителями по месту удержания похищенного предпринимателя непосредственно во время вымогательства с угрозами пыток и уничтожения семьи фермера", - сообщили в службе безопасности.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 и п. 6 ч. 2 ст. 115 (похищение человека и умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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