План призыва в ВСУ в этом году выполнили уже на 98% - Генштаб

В текущем году в ВСУ призвали более 17 тысяч срочников, что составляет 98% от плана.

Об этом в заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, сообщает "Укринформ".

"В соответствии с указом президента Украины, почти завершен очередной призыв на срочную военную службу. Призывными комиссиями отправлены в войска более 17 тысяч призывников, что составляет сегодня 98% от плана. Остальные будут направлены ​​по графику в течение этой недели", - сообщил Артеменко.

Он напомнил, что во время каждой призывной компании проверяется значительное количество лиц призывного возраста с целью уточнения отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством, для проверки состояния здоровья во время медицинских обследований и изучения уровня образования лиц призывного возраста.