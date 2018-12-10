Министры ЕС одобрили новый режим санкций за нарушение прав человека

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе 10 декабря одобрили предложение Нидерландов создать механизм санкций за нарушение прав человека, который позволит более эффективно бороться с нарушителями.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, пишет EUobserver.

"Мы сегодня сделали важный шаг", - сказал он. Теперь Европейская внешнеполитическая служба должна подать подробное предложение в ближайшие несколько месяцев.

Великобритания выразила свою поддержку на заседании в понедельник, тогда как Франция и Германия выразили свое согласие раньше. Ни одно государство-член не критиковало эту идею.

Ранее Натали Точчи, специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, утверждала, что политика санкций ЕС против России, привязана к минским договоренностям, не работает, поэтому необходимо создать механизм санкций, связанный с нарушениями международного права и прав человека. Такой подход "придаст четкости подходу ЕС к России и усилит его влияние", считает она.

Европейская правда