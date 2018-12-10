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Климкин: инициатива Германии по Азову - это и есть санкция против России

Понедельник, 10 декабря 2018, 20:59
Климкин: инициатива Германии по Азову - это и есть санкция против России

Введение механизма международного мониторинга за судоходством в Керченском проливе и Азовском море - идея, которую предложил глава МИД Германии Гайко Маас - может стать своего рода санкцией против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе, пишет УНИАН.

"Германия хочет установления механизма международного мониторинга. Я считаю, что это само по себе является санкцией для России. Я буду разговаривать с Хайко Маасом через несколько дней и буду дискутировать с ним, какие именно санкции и соответственно, будет ли их поддерживать Германия", - отметил Климкин.

Напомним, Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. Предложение должны обсудить на этой неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.

В то же время Маас подчеркнул, что Германия считает нецелесообразными новые санкции ЕС против России в связи с агрессией против Украины, пока будут продолжаться усилия по деэскалации конфликта.

Климкин предлагает ЕС ввести персональные санкции против российских военных, участвовавших в актах агрессии против Украины, ограничить возможности российских азовских портов и другие.

По его словам, введение международного мониторинга в Керченском проливе за судоходством и проходом судов потребует обсуждения с Российской Федерацией.

Европейская правда

Темы: КлимкинАзовское моресанкцииГермания
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