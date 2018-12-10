Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты во Франции: Макрон пошел на уступки

Понедельник, 10 декабря 2018, 22:08
Протесты во Франции: Макрон пошел на уступки

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи с представителями профсоюзов и объединений работодателей выступил с обращением к стране, в котором пообещал повысить социальные стандарты в стране.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, минимальная заработная плата увеличится на 100 евро в месяц со следующего года. Также президент Франции пообещал отменить запланированное увеличение налогов для малоимущих пенсионеров и объявил о планах не облагать налогом доходы работников, полученные за сверхурочную работу.

"Мы хотим Францию, в которой можно достойно жить со своей работы", - завил он.

Макрон обратился к правительству и парламенту Франции с призывом "сделать то, что нужно" для реализации этих обещаний.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Представитель правительства Бенджамин Гриво предостерег от нереальных ожиданий.

8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестованы.

Франция начала расследование возможного вмешательства России в связи с протестами "желтых жилетов" после сообщен

"Украинская правда" в Threads

Темы: Францияналоги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: