Протесты во Франции: Макрон пошел на уступки

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Понедельник, 10 декабря 2018, 23:08

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи с представителями профсоюзов и объединений работодателей выступил с обращением к стране, в котором пообещал повысить социальные стандарты в стране.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, минимальная заработная плата увеличится на 100 евро в месяц со следующего года. Также президент Франции пообещал отменить запланированное увеличение налогов для малоимущих пенсионеров и объявил о планах не облагать налогом доходы работников, полученные за сверхурочную работу.

"Мы хотим Францию, в которой можно достойно жить со своей работы", - завил он.

Макрон обратился к правительству и парламенту Франции с призывом "сделать то, что нужно" для реализации этих обещаний.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Представитель правительства Бенджамин Гриво предостерег от нереальных ожиданий.

8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестованы.

Франция начала расследование возможного вмешательства России в связи с протестами "желтых жилетов" после сообщен

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Темы: Франция налоги
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