Россия отправила в Венесуэлу два бомбардировщика

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Вторник, 11 декабря 2018, 04:08

Два российских стратегических бомбардировщика дальнего радиуса действия приземлились в Венесуэле, якобы для участия в учениях ВВС.

Об этом пишет AFP.

В Каракас прибыло около 100 российских пилотов и другого персонала, два самолета Ту-160 и еще два других самолета.

Российский бомбардировщик Ту-160. Каракас, 10 декабря 2018 года.
Российский бомбардировщик Ту-160. Каракас, 10 декабря 2018 года.
AFP

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что прибытие самолетов показало, что "мы также готовимся защищать Венесуэлу до последнего дюйма, когда это необходимо".

Согласно заявлению российских военных в Москве, помимо двух бомбардировщиков, в страну прибыли самолет Ан-124 и пассажирский самолет Ил-62.

Падрино заявил, что учения будут проводиться для "повышения уровня взаимодействия систем аэрокосмической обороны" обеих стран. Он не сообщил подробностей о запланированных учениях.

По его словам, в последние годы Венесуэла приобрела у России военной техники на миллионы долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро часто обвиняет Соединенные Штаты в заговоре против его правительства.

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Темы: Росcия
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